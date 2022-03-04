В России упростили порядок приема в детские сады

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения упростило для родителей порядок приема в детские сады, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"Минпросвещения России упростило порядок приема детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования. С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", - говорится в сообщении.

Родителям для приема ребенка в детсад нужно предоставить свой паспорт, а при необходимости также документы, подтверждающие установление опеки, прохождение психолого-медико-педагогической комиссии, потребность в обучении в группе оздоровительной направленности.

Кроме того, родители дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.