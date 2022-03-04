Более 8 тыс. жителей Донбасса пересекли границу с РФ за сутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Более 8 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик за прошедшие сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

"Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует, что за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли свыше 8 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.