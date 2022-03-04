В Москве на следующей неделе ожидаются заморозки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Понижение температуры до минус 11-13 градусов и небольшой снег ожидаются на следующей неделе. Об этом сообщается в пятницу на официальном портале мэра Москвы.

"В начале следующей недели ожидается понижение температуры. В понедельник, 7 марта воздух прогреется до нуля - плюс двух градусов, будет идти небольшой снег. Но уже днем 8 марта температура воздуха понизится до минус 8 градусов, ночью - до минус 11 градусов. 9 марта сохранится морозная погода, будет облачно с прояснениями, ночью ожидается до минус 13 градусов", - говорится в сообщении.

В выходные синоптики обещают около нуля градусов. В субботу будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Также возможен сильный ветер, его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. В воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.