В аэропорту Хабаровска остановили обслуживание по международным программам лояльности

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Хабаровск приостановил обслуживание участников программ лояльности в бизнес-залах. Об этом сообщается на странице аэропорта в Instagram.

"По техническим причинам обслуживание пассажиров международных программ лояльности Priority Pass, Diners Club, Lounge Key в бизнес-залах аэропортах временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Участники программ не смогут попасть в бизнес-залы без оплаты. Воспользоваться услугами бизнес-залов можно будет согласно прейскуранту аэропорта. Стоимость обслуживания убывающих пассажиров составляет 2,4 тыс. рублей. "Международный аэропорт Хабаровск работает над восстановлением оказания данных услуг и надеется в ближайшее время возобновить обслуживание участников международных программ лояльности", - отмечается в сообщении.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. По итогам прошлого года аэропорт обслужил около 1,8 млн пассажиров, это на 47% превышает результаты предыдущего года и всего на 3,6% ниже допандемийного показателя 2019 года.