Путин по ВКС принимает участие в церемонии поднятия флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи принимает участие в церемонии поднятия флага на новом автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".

Торжественное мероприятие проходит в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области. Флаг поднимет капитан судна Александр Вангонен. Ожидается, что в пятницу на паром завезут первые вагоны, после чего он выйдет на стратегически важную для России линию Усть-Луга - Балтийск.

Судно построено по заказу и за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Строительство велось Невским судостроительно-судоремонтный заводом в кооперации с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard.

Паром предназначен для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1 520 мм, а также других грузов, включая опасные, до 30 рефконтейнеров. Длина судна 199,9 м, ширина 27 м, осадка 6 м, экипаж 22-36 человек, скорость хода до 16,5 узлов.

Ожидается, что до конца нынешнего года флот, занятый на переправе Усть-Луга - Балтийск, пополнит и паром "Генерал Черняховский", строящийся по заказу ФГУП "Росморпорт". Ввод в эксплуатацию двух новых паромов, подпадающих под понятие зеленого судоходства, позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области - единственного субъекта РФ, существующего в виде эксклава. В настоящее время работа паромной линии осуществляется двумя судами - "Амбал" и "Балтийск".