СК, МВД и Генпрокуратура предупредили об ответственности за участие в незаконных акциях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД РФ предостерегли россиян от участия в несанкционированных массовых акциях в ближайшие дни.

В Следственном комитете предупредили, что за участие в несанкционированных акциях предусмотрена ответственность. "При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, а их организация - до 15 лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до трех лет лишения свободы", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, в СК отметили, что организаторы подобных акций часто сами не являются на них, "наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа", тогда как их участники нередко попадают "под влияние провокаторов и иных лиц", совершающих незаконные действия, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что призывы выходить на несанкционированные акции зачастую исходят от экстремистских организаций. Поддаваясь на них, "граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации")", предупредили в надзорном ведомстве.

МВД России принимает дополнительные меры по обеспечению порядка. "Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов <...> о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", - сказали ТАСС в пресс-центре министерства.

В ведомстве также предупредили, что все попытки провести несогласованные акции будут пресечены, а их организаторов и участников привлекут к ответственности. МВД призвало россиян не реагировать на провокационные заявления организаторов этих акций, а также воздержаться от посещения районов, где планируется их проводить.