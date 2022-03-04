Эксперт: общественная экспертиза нужна в школах РФ для повышения качества образования

МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. Общественно-профессиональная экспертиза с участием родителей необходима в российских школах для контроля за качеством образовательных услуг и его повышения. Такое мнение высказал начальник отдела комплексного анализа и мониторинга министерства образования и спорта Республики Карелия Михаил Огнев во время круглого стола в Общественной палате.

"Предлагаем рассмотреть вопрос развития механизма общественно-профессиональной экспертизы [в школах России]. Полагаем, что она отвечает целям, которые сегодня установлены законом в отношении независимой оценки, потому что механизм общественно-профессиональной экспертизы дает возможность формировать экспертные группы, состоящие из профессионалов данной отрасли и общественности, которой важен вопрос качества образования в конкретной организации", - сказал он.

Огнев отметил, что такой формат позволит привлекать родителей к контролю за качеством образовательных услуг и выработке предложений по его повышению. "Общественно-профессиональная экспертиза - перспективный механизм сближения образовательных организаций со своим сообществом в решении вопросов качества, в том числе качества условий - это форма государственно-общественного управления, не стоит забывать, что качество образования - это ответственность и организаций, и семей обучающихся", - пояснил он.

При этом для организации общественного контроля повсеместно потребуются значительные ресурсы, поэтому такую практику на первых этапах можно применять только в тех школах, где качество образования значительно ниже, чем в остальных учебных заведениях, сказал Огнев в разговоре с ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разница в качестве образования по России остается очень большой, особенно актуальна эта проблема в средней школе - с пятого по девятый класс.