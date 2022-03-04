Нерюнгри получит 1 млрд рублей из ФНБ на реконструкцию водопровода и канализации города

ТАСС, 4 марта. Правкомиссия по региональному развитию утвердила заявку Якутии на получение займа в 1,03 млрд рублей из ФНБ для реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации рассмотрел и утвердил заявку Республики Саха (Якутия) на финансирование инфраструктурного проекта по реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри за счет средств ФНБ. <...> На эти цели региону одобрен заем фонда в размере 1,03 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект позволит обновить основную инфраструктуру, что сократит потерю ресурсов и повысит КПД насосного оборудования.

"Нерюнгри будет развиваться. Он ложится в правительственную повестку развития Дальнего Востока и создания рабочих мест. Там изношенный водоканал, который надо обновлять и поддерживать. <...> Нам необходимо сокращать потери ресурсов, которые сегодня происходят из-за сильного износа сетей. Новые сети не только снизят затраты на ЖКХ, но и повысят качество предоставляемых услуг населению", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, модернизации сферы ЖКХ должно быть уделено большое внимание, считает Хуснуллин.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.