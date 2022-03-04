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Дума уточняет расходные обязательства муниципальных образований по гражданской обороне

Документ предлагает заменить слова "муниципальный округ" на "муниципальное образование"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, уточняющий, что расходным обязательством муниципального образования является обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и территорий не муниципального округа, а муниципального образования.

Сейчас закон "О гражданской обороне" предусматривает, что расходным обязательством муниципального образования является обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального округа.

Законопроектом предлагается заменить слова "муниципального округа" на "муниципального образования", так как эти мероприятия относятся к вопросам в том числе городского или сельского поселения, муниципального района, городского округа, говорится в пояснительной записке.

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