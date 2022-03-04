Минздрав ЛНР отметил, что система здравоохранения полностью справляется с нагрузкой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Система здравоохранения Луганской Народной Республике полностью справляется с нагрузкой, медицинскую помощь всем пациентам оказывают в полном объеме. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

"Хочу сказать, что система здравоохранения у нас в республике полностью справляется с нагрузкой <...> Сегодня все учреждения здравоохранения оказывают помощь в ургентном (неотложном) режиме. Это и ургентная помощь мирному населению нашему, и, естественно, помощь пострадавшим", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24". По словам Пащенко, перевести систему в режим оказания неотложной помощи позволили эвакуация граждан и отказ от плановых госпитализаций.

Министр отметила, что за последние два дня к ним поступили двое детей с ранениями. "Один ребенок был сразу отпущен домой после оказания первой медицинской помощи. Второго ребенка мы транспортировали вчера в Луганскую республиканскую детскую больницу. Достаточно серьезное получил ранение" - сказала она.

Пащенко добавила, что помощь оказывают и военнослужащим. "Медицинские кадры у нас перемещены как в республиканские учреждения, которые оказывают первую помощь пострадавшим, так и на прифронтовые территории мы организовали бригады врачей", - заключила она.