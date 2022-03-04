Власти Ставрополья отменили масленичные гуляния

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение об отмене масленичных гуляний в регионе в 2022 году. Решение принято в связи с обращениями жителей края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Ко мне поступило много обращений отменить масленичные праздничные мероприятия. Исходя из текущей ситуации и просьб наших земляков, приняли решение гуляния на эту Масленицу на Ставрополье отменить полностью. Прошу всех отнестись с пониманием", - написал он на своей странице в Instagram.

В ходе прямой линии в социальных сетях в четверг Владимиров получил много обращений от жителей края о неуместности масленичных гуляний на фоне проводимой специальной военной операции на Украине. Просьбы об отмене празднования Масленицы позже жители региона оставляли на странице Владимиров в Instagram.