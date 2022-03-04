Бурляев: деятели культуры Украины, замалчивая факты русофобии, подвели страну к трагедии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ответственность за сложившуюся ситуацию на Украине лежит в том числе и на деятелях культуры этой страны, которые замалчивали факты русофобии. Об этом заявил в пятницу журналистам народный артист России, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев ("Справедливая Россия - За правду").

Депутат зачитал свое обращение к украинским деятелям культуры. "Дорогие братья и сестры, кинематографисты, литераторы, журналисты, историки, народные артисты СССР и Украины, при вашем молчаливом согласии, а иногда и участии в разжигании русофобии вы подвели нас к этим трагическим событиям", - сказал он.

При этом Бурляев выразил надежду, что в скором времени неонацизм на Украине будет искоренен, а межнациональные отношения нормализуются. "Вы знаете мою искреннюю любовь ко всем вам и моей любимой прародине Украине. Вы знаете, что мой прапрадед - казачий полковник Кондрат Бурляй, сподвижник Богдана Хмельницкого, был послан Богданом в Москву с посольством о присоединении Украины к России навечно, ибо наши мудрые предки понимали, что такое единая святая Русь <...> Я уверен, что раздор, разжигаемый нацистами, и временное умопомрачение останутся в прошлом, чтобы никогда не повторяться. Нацизм будет искоренен, наша общая скорбь сменится радостью, мы вновь обнимем друг друга", - заключил он.