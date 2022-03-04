В Петербург до 1 сентября поставят 48 новых автобусов на метане фирмы Volgabus

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Автобусы на метане от компании Volgabus должны поступить в Петербург до 1 сентября, благодаря снижению цены поставщиком в город поставят на 9 автобусов больше, цена одной единицы составила около 15,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

"Пассажиравтотранс" заключил договор на поставку автобусов на компримированном природном газе по итогам прошедшего в феврале аукциона. Существенное снижение цены победителем позволило предприятию увеличить закупаемую партию на 9 единиц на основании ст. 51 федерального закона № 44-ФЗ. Таким образом, до 1 сентября в Петербург поступят не 39, как планировалось первоначально, а 48 автобусов на метане. Цена одной единицы составит 15,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что автобусы Volgabus 5270G4, рассчитаны на перевозку 103 пассажиров, отвечают всем современным требованиям. Среди них 100% низкий пол, доступность для маломобильных граждан, наличие современных систем обеспечения безопасности дорожного движения, а также USB-зарядок. Использование метана в качестве топлива, в свою очередь, позволяет снизить негативное влияние на окружающую среду. Маршруты, на которые выйдет техника, будут определены после поставки. За последние три года предприятие направило на маршруты более 400 новых автобусов различного класса. Сейчас парк насчитывает 1 972 автобусов, из них 253 - газовые.

Конкурсная процедура была объявлена 28 января, победителя определили 17 февраля этого года. Начальная цена контракта составляла 751,4 млн рублей.