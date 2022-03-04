В Мордовии отменили действие QR-кодов

ТАСС, 4 марта. Власти Мордовии отменили действие системы QR-кодов с 4 марта. Также отменено требование соблюдения гражданами социальной дистанции, сообщили в пресс-службе главы региона.

"В указ главы РМ о мерах по противодействию коронавирусу внесены изменения. Указ вступает в силу со дня подписания - 4 марта. Отменены QR-коды, в том числе при посещении торговых центров. Отменено соблюдение гражданами социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Также власти отменили запрет на нахождение детей в зданиях торговых центров без сопровождения родителей. Кроме того, снова начнут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры при условии соблюдения режима дезинфекции в помещениях.

Ранее власти сообщили, что с 9 марта в Мордовии поликлиники вернутся в обычному режиму работы, возобновится госпитализация в дневные стационары и диспансеризация. С 10 марта отменяется вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых мер. Ношение масок по-прежнему обязательно.

По данным ведомства, общее количество случаев заражения коронавирусом за прошедшую неделю снизилось на треть, за сегодняшние сутки по сравнению с прошлой неделей - в два раза от пиковой нагрузки. Впервые с конца января фиксируется снижение заболеваемости ковидом и ОРВИ на амбулаторном этапе практически во всех районах. Также уменьшается заболеваемость среди детей.