В Курской области с 9 марта возобновят оказание плановой медпомощи

КУРСК, 4 марта. /ТАСС/. Оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, в том числе диспансеризацию, возобновят в Курской области с 9 марта на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу на заседании оперштаба региона замгубернатора области Андрей Белостоцкий.

В конце января и в начале февраля 2022 года в Курской области из-за возросшей нагрузки на первичное звено здравоохранения приостановили диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках.

"Мы с 9 числа [марта] открываем амбулаторно-поликлиническую помощь на всю плановую [помощь], на диспансеризацию, углубленную диспансеризацию, связанную с ковид-инфекцией", - сказал Белостоцкий.

По словам замгубернатора области, за последние три дня в Курской области наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом в сравнении с количеством выздоровевших пациентов, большинство пациентов проходят лечение амбулаторно. В регионе постепенно сокращается коечный фонд - в больницах развернуто более 2,2 тыс. коек для лечения коронавируса, свыше 800 из них - свободны. В Курской области превысили план по вакцинации населения от ковида, привив более 714 тыс. жителей.

С начала пандемии в Курской области зарегистрировано свыше 106 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 2 296 пациентов. За минувшие сутки ковид выявили у 661 человека.