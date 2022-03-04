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Путин в учебном центре "Аэрофлота" встретится с женщинами летного состава авиакомпаний РФ

В Кремле сообщили, что в учебно-тренажерном комплексе проводят подготовку специалистов российских авиакомпаний более чем на 20 полнопилотажных и процедурных тренажерах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в субботу авиационный учебный центр ПАО "Аэрофлот", сообщили в пресс-службе Кремля.

"В ходе посещения президент в преддверии Международного женского дня встретится с женщинами летного состава российских авиакомпаний, а также осмотрит тренажеры для подготовки летного состава", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В Кремле отметили, что в настоящее время в учебно-тренажерном комплексе проводится подготовка специалистов российских авиакомпаний более чем на 20 полнопилотажных и процедурных тренажерах, а также тренажерах по аварийно-спасательной подготовке.

Центр готовит профессиональные кадры для авиационной отрасли России, в том числе для работы на новейших типах отечественных самолетов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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