Совфед одобрил закон о санкциях для всех иностранцев, нарушающих права россиян

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств, а не только США, и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.

Документ расширяет действие принятого в 2012 году закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", который предусматривает ограничительные меры только в отношении граждан США.

Как пояснил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, по действующему законодательству предусмотрено применение таких мер, как запрет на въезд в Россию, арест финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, на распоряжение имуществом, приостановление деятельности подконтрольных гражданам из черного списка юридических лиц, а также приостановление их полномочий в советах директоров и иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ. Речь идет о тех американцах, которые включены в список МИД РФ.

"Закон распространяет действующие в законодательстве меры на иностранных граждан и лиц без гражданства, включенных Министерством иностранных дел РФ в соответствующие списки. То есть привязки к США больше у нас не будет", - сказал глава комитета СФ.

Сенатор также напомнил, что, согласно закону, ограничительные меры могут быть применены к иностранцам также за использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан, за причастность к их похищению или незаконному лишению свободы и за вынесение необоснованных и несправедливых приговоров в отношении них и необоснованное юридические преследование.