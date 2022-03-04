Тюменская область подготовила 16 пунктов временного размещения для жителей Донбасса

ТЮМЕНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Тюменской области определили 16 пунктов временного размещения для жителей Донбасса. Регион полностью готов к приему эвакуированных, сообщили журналистам в пятницу в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее власти региона заявили, что Тюменская область готова принять 1,6 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

"Тюменская область готова к приему эвакуированных с территории Украины, ЛНР и ДНР. Тюменская область готова обеспечить временное размещение и социально-бытовое устройство людей, в экстренном массовом порядке прибывающих в регион с территории Украины в период после 18 февраля 2022 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор. В Тюмени и Тюменском районе определены 16 пунктов временного размещения - гостиницы, базы отдыха, общежития", - говорится в сообщении.

Как отметили в инфоцентре, эвакуированным окажут необходимую медицинскую помощь и протестируют на COVID-19, если это потребуется. Детям и подросткам предоставят возможность посещать детсады, школы, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования. Взрослым окажут содействие в трудоустройстве. При необходимости на помощь придут тюменские волонтеры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.