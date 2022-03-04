В Иркутской области отменили QR-коды для посещения торговых центров и других объектов

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Систему QR-кодов в торговых комплексах и других общественных местах, которая действовала с 30 октября 2021 года, отменили в Иркутской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале .

"На сегодняшнем штабе по коронавирусу обсудили снятие ограничений в Иркутской области. С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита", - написал глава региона.

По данным регионального оперштаба на 4 марта, в Иркутской области подтверждено 254 116 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост, который 11 февраля достигал 3,7 тыс. человек, опустился до 2,2 тыс. За время пандемии в регионе выздоровели 220 474 человек, умерли 8 092.

Требование предъявлять QR-код или медицинскую справку в Иркутской области действовало при посещении торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, развлекательных организаций, бассейнов, фитнес-центров, спа-салонов. Заполняемость залов кинотеатров, учреждений культуры, заведений общепита была ограничена до 50%, с 26 февраля - до 75%.

С 26 февраля ковидные ограничения в регионе начали смягчать в связи с улучшением эпидситуации. С этого дня власти разрешили приостановленные в октябре 2021 года гастрольные концерты и выступления, работу детских игровых комнат. Кроме того, сняли ограничения по времени работы кафе и ресторанов, кинотеатров. Раньше они могли работать только с 06:00 до 23:00. При этом сохраняются обязательный масочный режим и обязательная вакцинация для категорий граждан, относящихся к группам риска.