Политики и общественники Ялты сдали кровь для раненных на Украине российских военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Политики и общественники Ялты сдали кровь для российских военных, получивших ранения в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Накануне кровь в Симферополе сдали глава Крыма Сергей Аксенов и сотрудники правительства региона.

"Сегодня ялтинцы поддержали инициативу главы республики и сдали кровь для наших военных, задействованных в спецоперации по денацификации и демилитаризации Донбасса. Депутаты, общественники, активисты пополнили стратегический запас крови на 22 литра", - написала Павленко.

Также она сообщила, что в самом отдаленном поселке Южного берега Крыма Форосе за сутки жители собрали почти тонну благотворительной помощи для эвакуированных из ЛНР и ДНР. "На призыв депутата Александра Григориади и руководителя форосского территориального органа администрации Лери Сванидзе откликнулись предприниматели, учителя местной школы и детского сада, все неравнодушные горожане. Детское питание, подгузники, соки, теплые вещи, бытовая химия и многое другое - все то, в чем нуждаются люди, в скором времени отправится в Донбасс", - добавила Павленко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.