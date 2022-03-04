Фонд модернизации ЖКХ Оренбуржья обязали восстановить разрушенную снегом кровлю МКД

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области назвала предварительной причиной разрушения крыши многоквартирного дома в селе Шарлык недостаточную жесткость конструкции, отремонтированной в 2019 году, и обязала Фонд модернизации ЖКХ региона принять меры для восстановления дома. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Предварительной причиной разрушения конструкции крыши является недостаточная жесткость стропильной системы в поперечном направлении, недостаточная несущая способность отдельных элементов и узлов. Указанное свидетельствует о том, что именно НО "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области" обязан принять меры по восстановлению поврежденных конструкций (крыши, стен, окон и др.) многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16, Шарлыкского района Оренбургской области", - сказано в сообщении.

Согласно данным ведомства, в 2019 году Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области" заключил договор с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме. Ответственность за выполненные работы длится не менее пяти лет с момента подписания акта приемки оказанных и выполненных работ, уточняется в сообщении.

По данным прокуратуры, Фонд ранее не принял мер по восстановлению дома, поврежденного 8 февраля 2022 года, поэтому генеральному директору внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС России по региону, спасатели эвакуировали 16 человек из многоквартирного дома села Шарлык Оренбургской области, где 8 февраля, предположительно, от снега просела крыша и разрушились оконные проемы квартир. Пострадавших в результате инцидента не было.