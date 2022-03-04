Уровень коллективного иммунитета против ковида в России снизился до 56%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вакцинация от ковида первым компонентом проведена в России около 88 млн раз, полным циклом - более 84 млн. Уровень коллективного иммунитета в РФ при этом за неделю снизился с 57,8% до 56%, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф , опубликованных в пятницу.

По состоянию на 4 марта, согласно данным тепловой карты, вакцинация первым компонентом проведена 87 949 768 раз, вакцинация полного цикла - 84 093 959 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 56%.

Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уровень коллективного иммунитета снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Ситуация в Москве

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве снизился до 49,8% за неделю. "По данным на 4 марта, 7 360 838 - вакцинация первым компонентом, 7 008 294 - полная вакцинация, 49,8% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.

В Подмосковье вакцинацию первым компонентом прошли 5 232 540 раз, полную вакцинацию - 5 066 869. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в области снизился с 56,8% до 53,9%.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 706 980 случаев заражения, из них 2 463 за последние сутки. Выздоровели 2 501 129 человек, умерли 41 602. Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 944 700 случаев заражения, в том числе 1 565 за последние сутки, выздоровели 862 627 человек, умерли 14 290.