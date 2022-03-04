Фестивали с участниками из ЕС в Калининградской области оказались под угрозой отмены

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области с учетом санкций и сложившейся ситуации скорректируют планы проведения массовых мероприятий, в том числе фестивалей "Территория кино" и "Балтийские дебюты", а также Фестиваля кино стран Евросоюза. Об этом сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов, министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Скорее всего, не будет фестивалей, где предполагалось большое количество участников из ЕС - это [фестиваль] кино стран Евросоюза, "Территория кино", "Балтийские дебюты". С организаторами сейчас ведем переговоры, но мы понимаем, что в сложившейся ситуации провести эти мероприятия будет невозможно. Деньги, предусмотренные на них, будут возвращены в бюджет", - сообщил региональный министр.

Такие же решения будут приняты по ряду других мероприятий. В частности, в региональный бюджет вернутся средства, выделенные на организацию игр чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 российских городах, включая Калининград.

"Решение о переносе [чемпионата] приняла сама Международная федерация волейбола. Запланированные 30 млн на его проведение в Калининградской области возвращаем в бюджет региона", - сказал Ермак.

В бюджет региона будут возвращены 10 млн рублей из 50 млн рублей, запланированных на компенсации (рибейты) кинопроизводителям за съемки фильмов в области. Вместе с тем калининградский министр отметил, что пока нет никаких решений об отмене таких известных культурных мероприятий как музыкальный фестиваль КВН "Голосящий КиВиН", фестиваль музыки "Калининград Сити Джаз".

"Голосящий КиВиН будет, сейчас коллеги из АМиК выбирают даты для его проведения. Пока оставляем деньги на "Калининград Сити Джаз", - сказал он, добавив, что также ведутся переговоры о проведении в области кинофестивалей "Короче" и "Край света. Запад".

О ситуации

Ранее губернатор области Калининградской Антон Алиханов сообщил, что 86 млн рублей, запланированных на организацию праздничных мероприятий в регионе, будут перенаправлены на поддержку наиболее пострадавших от санкций и ограничений отраслей экономики. В их числе - поддержка сельхозотрасли и, в частности, овощеводства, с целью сдерживания цен и расширения производства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.