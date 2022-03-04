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Военная операция на Украине

Аксенов обещал помочь с эвакуацией в Крым жителей освобожденных территорий Украины

Глава республики посоветовал писать обращения по данному вопросу в личные сообщения на его официальных страницах в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в вопросах эвакуации на полуостров всем обратившимся к нему людям, которые оказались на освобожденных российскими войсками территориях Украины. Он написал об этом в пятницу в своем Telegram-канале.

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"Реагирую на все обращения тех, кто находится за линией соприкосновения с нашей стороны. Мы всем оказываем содействие в части эвакуации на территорию Республики Крым. Никого без поддержки не оставим", - написал Аксенов.

Обращения он рекомендовал писать в личные сообщения на его официальных страницах в социальных сетях.

Ранее в Крым после освобождения российскими войсками Херсонской области Украины от националистов переехали десятки жителей приграничной зоны. Для них в школе Джанкоя развернут пункт временного размещения. По словам председателя Госсовета региона Владимира Константинова, республика не испытывает проблем с беженцами, они переселяются на полуостров в частном порядке и не обращаются за признанием своего статуса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины после обращения руководителей республик Донбасса за помощью. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, ее цель - демилитаризация и денацификация страны.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
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