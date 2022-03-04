В Архангельской области начали закрывать центры экспресс-тестирования на ковид

АРХАНГЕЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Центры экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию начали закрывать в Архангельской области благодаря стабилизации эпидобстановки, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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"Закрылись центры экспресс-тестирования в Новодвинске, Северодвинске и Архангельске, в том числе крупнейший - в центре Архангельска, который работал круглосуточно", - сказали в пресс-службе.

Круглосуточный центр бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус был открыт в Архангельске 2 февраля. Затем были открыты подобные центры в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьском Устьянского района.

По словам руководителя регионального Минздрава Александра Герштанского, необходимость в таких центрах снизилась из-за стабилизации эпидобстановки. При симптомах простуды пациенты могут обратиться в свою поликлинику, при необходимости - вызвать врача на дом.

За последние сутки в регионе выявлено 809 новых случаев заболевания ковидом. В середине февраля в день фиксировалось более 3,5 тыс. случаев.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 215 746 случаев коронавирусной инфекции, 177 070 человек выздоровели, 2 011 умерли.