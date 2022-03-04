Сильный ветер сохранится в Дагестане 5 марта

МАХАЧКАЛА, 4 марта./ТАСС/. Сильный ветер сохранится в течение суток в Дагестане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"По информации от Даггидромета, 5 марта продолжается усиление ветра до 23 м/с, местами до 28 м/с. Проводится комплекс превентивных мероприятий, организовано смс-информирование населения. По системе 112 поступило более 1200 сообщений, в основном, связанных с отключением электроэнергии и падением деревьев", - говорится в сообщении.

Зарегистрированы аварийные отключения энергоснабжения в 64 населенных пунктах на территории 10 муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что порядка 130 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды. "Пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по региону и МЧС Дагестана оказана помощь населению во всех необходимых случаях", - добавили в ГУ МЧС по республике.