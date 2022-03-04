Добровольцы планируют летом провести очистку берегов Байкала от мусора

ТАСС, 4 марта. Три добровольческие уборки берегов озера Байкал пройдут предстоящим летом, ожидается участие более 450 человек. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Байкал - природная жемчужина России. Туристический потенциал этого места неоспорим. Но в то же время это грозит увеличением количества отходов, а значит может навредить экологии этого уникального места. Этим летом в рамках программы по развитию экологического добровольчества РЭО организует три масштабные уборки в летний период на Байкале. Планируется организация очистки прибрежной территории озера, которая наиболее подвержена антропогенному влиянию туристов. Участниками мероприятий станут волонтеры, объединенные РЭО - добровольцы "Делай!", студенты высших и средних специальных учебных заведений, жители Иркутской области и Республики Бурятия. В акциях примут участие более 450 человек", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, РЭО готовится учредить всероссийское волонтерское движение, направленное на продвижение раздельного сбора отходов и более осознанного потребления. Также до конца 2022 года РЭО ожидает объединение на своих акциях более 10 тыс. добровольцев по всей России. В рамках волонтерской программы Российского экологического оператора планируются различные мероприятия, включая экологические акции и субботники.

Как сообщалось ранее, все свалки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории планируется убрать до конца 2024 года. В 2022 году пройдет их инвентаризация.