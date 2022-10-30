Египет во время Всемирного саммита по климату проведет посвященный проблемам женщин день

Будет в том числе рассмотрена роль женщин и молодежи в решении климатических задач

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Египет проведет день, посвященный проблемам женщин, во время 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27). Об этом сообщил в воскресенье специальный посланник всемирной организации по финансированию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, представитель принимающей стороны Мухаммед Мухиддин.

"Египет предлагает выдающиеся инициативы, в том числе связанные с гендерными вопросами и повышением роли женщин в области борьбы с изменением климата. В рамках конференции состоится день, посвященный проблемам женщин, и отдельный День молодежи", - приводит слова Мухиддина информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа". По словам спецпосланника, в эти дни будет в том числе рассмотрена роль женщин и молодежи в решении климатических задач.

Мухиддин выразил надежду, что во время предстоящей конференции "дух мира распространится из Египта и города Шарм-эш-Шейха на весь мир". "Саммит проводится в сложных геополитических обстоятельствах и перед лицом крупных международных вызовов, что подтверждает необходимость укрепления международного сотрудничества в вопросах изменения климата", - заявил спецпосланник. По его словам, "с учетом международных аспектов и в свете резко меняющейся ситуации в мире конференция направлена на активизацию всех финансовых и инвестиционных механизмов на благо развивающихся стран".

Мухиддин выразил уверенность, что предстоящий саммит "будет эффективно способствовать экологической осведомленности, а также предоставит новые возможности в области инвестиций". В этой связи он возложил надежду на крупные компании, которые впервые посетят регион и примут участие в мероприятии.

6-18 ноября этого года египетский Шарм-эш-Шейх будет принимать 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как председатель СОР-27 Египет при содействии региональных комитетов всемирной организации провел в этом году несколько круглых столов, посвященных проблеме: 2-4 августа в Эфиопии, 25 августа в Таиланде, 1-2 сентября в Чили, 20 сентября в Швейцарии. Итоги этих региональных консультаций, как ожидается, будут объявлены на конференции в Шарм-эш-Шейхе.