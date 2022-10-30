В нацпарке "Бузулукский бор" создадут лесопитомник для выращивания до 1 млн саженцев в год

В 2022 году планируют заготовить 600 кг шишек

ОРЕНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Национальный парк "Бузулукский бор", расположенный в Оренбургской и Самарской областях, приступил к созданию тепличного лесопитомника, который позволит за счет собственного посадочного материала восстановить участки сгоревшего или поврежденного по другим причинам леса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель особо охраняемой природной территории Андрей Латыпов.

"В этом году мы приступили к реализации проекта питомника при поддержке благотворительного фонда "Возрождение природы". Уже подобрали участок, подготовили документацию, проводим туда электричество, приобретаем теплицу, трактор и другое оборудование. Мы будем выращивать посадочный материал в теплице мощностью примерно полмиллиона саженцев за один цикл, то есть мы сможем получать ежегодно почти 1 млн саженцев", - сказал он.

Национальный парк, по словам Латыпова, заключил контракты на поставку всего необходимого оборудования для лесопитомника, часть находится на этапе доставки, по некоторым единицам поставщики занимаются изготовлением. В планах в 2022 году заготовить 600 кг шишек, этого должно хватить для первого этапа работы лесопитомника.

Как пояснил Латыпов, сосновый лес на многих участках нуждается в восстановлении и десятках миллионах саженцев. Именно поэтому решили обратиться к тепличному способу выращивания молодых деревьев, позволяющему получать вдвое больше саженцев. Объема в 1 млн новых деревьев в год бору должно хватить для ежегодной реализации плана по лесовосстановлению. Для сравнения, в 2021 году в национальном парке высадили около 120 тыс. саженцев сосны, березы и ясеня, что стало рекордным показателем.

Первые выращенные в теплице саженцы в "Бузулукском бору" намерены использовать осенью 2023 года для восстановления леса в Самарской области, где в августе 2021 года произошел крупнейший в истории национального парка природный пожар, уничтоживший около 650 га насаждений. Сейчас на этой территории продолжаются лесопатологические обследования, и специалисты предлагают рубку как единственный вариант избавиться от горельника. Соответствующие акты уже направлены на согласование в Минприроды России, заключил Латыпов.