Камчатский край взял шефство над городом Светлодарск и поселком Мироновское в ДНР

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Подшефные территории в ДНР появились у Камчатского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов на оперативном совещании в понедельник.
"Камчатский край не был включен в число тех регионов, за которыми были закреплены так называемые подшефные территории. Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне от этой работы. С соответствующей инициативой я выходил, и, отвечая на нее, за Камчатским краем закреплены соответствующие территории. Это город Светлодарск и поселок Мироновское Донецкой Народной Республики", - сказал губернатор.
Глава региона сообщил, что группы от Камчатского края уже работают на этих территориях, оценивая состояние инфраструктуры, работу, связанную с подготовкой к отопительному сезону. О перечне мероприятий по восстановлению пока не сообщается.