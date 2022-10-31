В Якутии сотрудника колонии обвиняют в превышении должностных полномочий и взяточничестве

По версии следствия, мужчина передал одному из осужденных четыре мобильных телефона, получив за это взятку в размере 25 тыс. рублей

ЯКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудник исправительного учреждения в Якутии предстанет перед судом по делам о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника одного из исправительных учреждений республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, который занимал должность в оперативном отделе в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Республике Саха (Якутия) из корыстных побуждений незаконно доставил на режимную территорию исправительной колонии и передал осужденному четыре мобильных телефона. За это обвиняемый получил взятку в размере 25 тыс. рублей. "После чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и ОСБ УФСИН России по Республике Саха (Якутия). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Хангаласский районный суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовано следственным управлением СК России по региону.