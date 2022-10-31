Президент Южной Кореи с супругой почтили память погибших в давке в центре Сеула

Они возложили цветы к мемориалу на площади Сеул-плаза

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Гон Хи посетили временный мемориал на площади Сеул-плаза и почтили память погибших в давке в районе Итхэвон на праздновании Хэллоуина. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейский лидер и первая леди возложили цветы. Ранее сообщалось, что власти планируют открыть два временных мемориала - у здания мэрии на площади Сеул-плаза и у места трагедии в районе Итхэвон. В связи со случившимся в Республике Корея объявлен национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

В воскресенье у станции метро "Итхэвон" появился импровизированный мемориал, где жители столицы возлагали цветы. Накануне утром президент посетил место трагедии. По последним данным, в результате давки погибли 154 человека, 149 пострадали. Власти опасаются, что число погибших может возрасти.

Итхэвон известен как один из центров ночной жизни Сеула. Десятки тысяч молодых людей в субботу отправились в этот район праздновать Хэллоуин, который впервые за три года отмечается без антиковидных ограничительных мер. Давка началась около 22:20 по местному времени в одном из узких переулков. По данным СМИ, его ширина составляет примерно четыре метра.