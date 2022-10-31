В Приамурье завершился пожароопасный сезон

На территории области природных пожаров нет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон завершился на всей территории Амурской области, сообщается в Telegram-канале регионального Минлеса.

"С 31 октября на территории области закрыт пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал губернатор Амурской области Василий Орлов", - говорится в сообщении.

На данный момент на территории Приамурья природных пожаров не зарегистрировано. Всего за сезон было выявлено более 500 природных пожаров на общей площади 260,5 тыс. гектаров. Основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем местного населения.

Для борьбы с лесными пожарами в 2022 году было подготовлено почти 1 170 десантников и парашютистов Амурской авиабазы, работников лесхозов, сотрудников противопожарной службы области и федеральной службы области, а также добровольных пожарных.