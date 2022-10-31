СМИ: Twitter планирует повысить размер ежемесячной платы для верифицированных страниц

Она составит $19,99, пишет интернет-портал The Verge

ТАСС, 31 октября. Компания Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до $19,99 в месяц. Об этом в понедельник сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на источники.

По его данным, распоряжение нового владельца компании - Илона Маска - заключается в том, чтобы изменить опцию Twitter Blue стоимостью $4.99 в месяц, которая открывает доступ к дополнительным функциям, на более дорогую подписку для верифицированных пользователей.

Источники, на которые ссылается портал, также отметили, что, в соответствии с текущим планом, у верифицированных пользователей будет 90 дней, чтобы оформить новую подписку, или они потеряют свой голубой значок. В воскресенье сотрудников Twitter, которые работают над проектом, проинформировали о том, что "им необходимо ввести данную функцию до 7 ноября, в противном случае они будут уволены".

Ранее Маск сообщил на своей странице в Twitter, что сейчас "весь процесс верификации пересматривается", не приведя каких-либо подробностей.

После верификации, или проверки подлинности страницы, рядом с именем пользователя появляется значок голубого цвета. По правилам платформы, для прохождения проверки страница должна быть активной и "связана с хорошо известным человеком или брендом".

В четверг предприниматель закрыл сделку по покупке компании. Среди ожидаемых с его приходом нововведений - отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск уже объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации. Он пообещал не предпринимать кардинальных шагов в этой области.