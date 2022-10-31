Директору турфирмы, обвиняемому по делу о гибели туристов на Камчатке, продлили арест

При восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли девять человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Директору новосибирской туристической фирмы, который обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть девяти туристов на Камчатке, продлили арест, сообщает СК России по региону.

Срок продления ареста этапированного на Камчатку из Новосибирска директора турфирмы не сообщается.

"По ходатайству следователя следственного управления СК России по Камчатскому краю судом продлен срок содержания под стражей руководителя туристической фирмы ООО "Экстрим тайм", обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ходе изучения документации ООО "Экстрим тайм" достоверно установлено отсутствие трудовых договоров с гидами, осуществляющими услуги по восхождению на действующий вулкан.

Группа из десяти туристов и двух гидов отправилась в поход 30 августа 2022 года. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан Ключевская сопка, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. В ходе восхождения погибли шестеро туристов, позже количество погибших увеличилось до девяти, вероятнее всего, причиной стало переохлаждение.