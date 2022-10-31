Новосибирский депутат сбил ребенка и покинул место ДТП

Полиция возбудила два административных дела, проводится уголовно-процессуальная проверка

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Депутат от партии "Единая Россия" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил ребенка и покинул место ДТП. Его исключат из партии, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального отделения "Единой России" со ссылкой на руководителя регионального исполкома партии Юлию Швец.

"Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье", - приводятся в сообщении слова Швец.

ДТП произошло в воскресенье, уточняет пресс-служба областной прокуратуры. "Установлено, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка, не предпринял мер к оказанию ему первой медицинской помощи и покинул место происшествия. В дальнейшем ребенок доставлен в лечебное учреждение, его состояние стабильное", - сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП"). Кроме того, по указанию прокурора района в понедельник в районном отделении полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы. Глава Татарского муниципального района Юрий Вязов сообщил, что лично возьмет на контроль оказание помощи пострадавшему мальчику.