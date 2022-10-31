Жителям пострадавшего от паводка села на Камчатке выплатили 3,2 млн рублей компенсаций

Всего поступило 351 заявление на выплату

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Жители села Соболева на Камчатке, которое дважды с начала сентября топила река Большая Воровская, получили из краевого бюджета компенсации на общую сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Гражданам, пострадавшим от паводка, причитается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей - независимо от того, пострадало помещение либо нет. Основной критерий - была ли в доме вода. Всего поступило 351 заявление, из них 149 заявлений на оказание финансовой и материальной помощи и 202 заявления на оказание единовременной материальной помощи. По 162 заявлениям произведены единовременные выплаты на сумму 3,2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Романа Василевского.

Уточняется, что перечисление выплат продолжается.

В сентябре и октябре из-за выхода из берегов реки Большая Воровская в районе были подтоплены дома, дворы, пострадал технологический проезд, связывающий район с другими населенными пунктами края. Также были повреждены мост через реку Пымта и несколько мостовых переходов. Ущерб от паводка превысил 40 млн рублей, не считая ущерба для населения. В районе был введен режим ЧС.