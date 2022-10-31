В Татарстане считают, что подростковые трудовые отряды нужно приравнять к студенческим

По словам директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василия Ислаева, это даст возможность освободить работодателей от уплаты страховых взносов в случае трудоустройства предприятием подростков

ТАСС, 31 октября. Подростковые трудовые отряды должны получить статус аналогичный студенческим, что освободит работодателей от уплаты страховых взносов. Такое мнение высказал в понедельник на заседании в Госдуме по профориентации и трудоустройству подростков директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев.

"Проблемой при трудоустройстве подростков является низкая мотивация работодателей приглашать их к себе. Для этого предполагается разработать систему стимулирования. Первое - это приравнять подростковые трудовые отряды к студенческим отрядам, распространив на них применение налоговой льготы, которую получает работодатель при трудоустройстве членов студотрядов", - сказал он.

По словам Ислаева, возможно внести изменения в Налоговый кодекс РФ и освободить от уплаты страховых взносов с зарплат подростков работодателей, готовых предоставлять им места. "Можно подумать о разработке дополнительных мер среди налоговых стимулов из числа региональных налогов, например, отмену НДФЛ. В Республике Беларусь до сих пор действует эта система", - добавил директор центра.

Он также предложил не штрафовать работодателей за первое нарушение при приеме несовершеннолетних на работу, а ограничиться рекомендациями по их исправлению.

Кроме того, для повышения мотивации у подростков Ислаев предлагает рассмотреть закрепление в федеральном и региональном законодательстве термина "подросток-специалист" с последующей разработкой мер социальной поддержки.