В Дагестанском госуниверситете около 500 студентов пройдут обучение по созданию стартапов

По словам ректора университета Муртазали Рабаданова, участие Республики Дагестан в лице ДГУ в реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" открывает новые возможности для получения качественного инженерного образования

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Около 500 студентов Дагестанского государственного университета (ДГУ) пройдут до конца года обучение по созданию собственных стартап-проектов и навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства благодаря реализации национального проекта "Наука и университеты". Об этом рассказал ТАСС ректор ДГУ Муртазали Рабаданов в понедельник.

По национальному проекту "Наука и университеты" на базе Дагестанского госуниверситета реализуется акселерационная программа поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов по новым производственным технологиям рынка НТИ "Технет". Это стало возможным благодаря победе вуза в двух конкурсах, проведенных в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Проект предполагает обучение до конца 2022 года около 500 студентов навыкам проектной деятельности в области технологического предпринимательства и реализации студенческих стартапов, а также формирование собственных стартап-проектов студентов по новым производственным технологиям", - рассказал Рабаданов.

По словам ректора, участие Республики Дагестан в лице ДГУ в реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" открывает новые возможности студенческой молодежи для получения качественного инженерного образования, приобретения навыков в области технологического предпринимательства и реализации собственных стартап-проектов.

"Реализация двух проектов вуза будет осуществляться во взаимодействии с экспертами Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и платформы Национальной технологической инициативы и при широком использовании технологической инфраструктуры университетского инжинирингового центра "Цифровые платформы". У нас есть предварительная договоренность о сотрудничестве в рамках данных проектов с АО завод "Дагдизель", АО "Концерн КЭМЗ", АО "Завод имени Гаджиева", АО ДНИИ "ВОЛНА", ООО "Инжиниринговый центр цифровые платформы". Наша основная задача - это развитие высокотехнологического потенциала нашей республики", - подчеркнул Рабаданов.

О вузе и нацпроекте

Дагестанский университет является старейшим вузом республики, основан в 1931 году. ДГУ осуществляет подготовку специалистов по естественно-научным, гуманитарным, экономическим и техническим специальностям. Организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий.

Согласно целям национального проекта "Наука и университеты", Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.