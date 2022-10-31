Врио главы ЛНР назвал помощь жителям Северодонецкой агломерации главной задачей властей

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Помощь беженцам из Северодонецкой агломерации Луганской Народной Республики, находящихся в пунктах временного размещения по всей республике, является одной из главных задач властей региона. Об этом в понедельник заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с беженцами в Краснодонском районе республики.
"Для нас сейчас, конечно, это очень важная задача. Помочь таким, как вы [беженцам]. <…> Ситуация очень сложная. К большому сожалению, таких людей у нас еще очень много по району Северодонецка - это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. Те, у кого ситуация очень сложная и практически безвыходная, кто остался без жилья целиком и полностью, и нет возможности восстановить дом, и переселяться пока некуда, - принято решение об их переселении в пансионаты, в наши медицинские центры, санатории", - сказал Пасечник во время общения с беженцами, размещенными на базе Краснодонского санатория "Солнечный".
По его словам, ЛНР не в состоянии восстановить все жилье, разрушенное в ходе боевых действий, в связи с чем усилия коммунальных служб республики "сейчас сконцентрированы на восстановлении тех домов, которые можно в короткие сроки подготовить к зимнему отопительному периоду". "Мы делаем все возможное для того, чтобы восстановить в каком-то объеме то жилье, которое частично разрушено, чтобы хотя бы подать туда электричество, воду, газ, тепло, чтобы люди могли пережить зиму", - отметил он.
Вместе с Пасечником с условиями проживания семей в учреждении, выехавшими из Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, также ознакомились министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, а также и.о. директора Республиканской здравницы, введении которой находится краснодонский санаторий, Вадим Угленко.
"Сейчас в санатории размещено 19 человек - временно перемещенных лиц из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, которые обеспечены проживанием, питанием и всеми условиями для жизни", - рассказал Угленко, подчеркнув, что санаторий "Солнечный" способен разместить более 60 человек.