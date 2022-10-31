Врио главы ЛНР назвал помощь жителям Северодонецкой агломерации главной задачей властей

По словам Леонида Пасечника, республика не может восстановить все жилье, но сконцентрирует усилия на ремонт части из них

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Помощь беженцам из Северодонецкой агломерации Луганской Народной Республики, находящихся в пунктах временного размещения по всей республике, является одной из главных задач властей региона. Об этом в понедельник заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с беженцами в Краснодонском районе республики.

"Для нас сейчас, конечно, это очень важная задача. Помочь таким, как вы [беженцам]. <…> Ситуация очень сложная. К большому сожалению, таких людей у нас еще очень много по району Северодонецка - это Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. Те, у кого ситуация очень сложная и практически безвыходная, кто остался без жилья целиком и полностью, и нет возможности восстановить дом, и переселяться пока некуда, - принято решение об их переселении в пансионаты, в наши медицинские центры, санатории", - сказал Пасечник во время общения с беженцами, размещенными на базе Краснодонского санатория "Солнечный".

По его словам, ЛНР не в состоянии восстановить все жилье, разрушенное в ходе боевых действий, в связи с чем усилия коммунальных служб республики "сейчас сконцентрированы на восстановлении тех домов, которые можно в короткие сроки подготовить к зимнему отопительному периоду". "Мы делаем все возможное для того, чтобы восстановить в каком-то объеме то жилье, которое частично разрушено, чтобы хотя бы подать туда электричество, воду, газ, тепло, чтобы люди могли пережить зиму", - отметил он.

Вместе с Пасечником с условиями проживания семей в учреждении, выехавшими из Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, также ознакомились министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, а также и.о. директора Республиканской здравницы, введении которой находится краснодонский санаторий, Вадим Угленко.

"Сейчас в санатории размещено 19 человек - временно перемещенных лиц из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, которые обеспечены проживанием, питанием и всеми условиями для жизни", - рассказал Угленко, подчеркнув, что санаторий "Солнечный" способен разместить более 60 человек.