Yonhap: полиция пока не обнаружила противоправных действий на видео давки в центре Сеула

Силы правопорядка опросили 44 очевидца, получили кадры с 52 видеокамер в 42 различных точках места происшествия и вокруг него

СЕУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Южнокорейская полиция анализирует кадры с камер видеонаблюдений и съемки очевидцев давки в центре Сеула, ведет опрос свидетелей, противоправных действий пока не выявлено. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

"Мы создали специальную группу по расследованию и тщательно проверяем обстоятельства инцидента, опрашиваем свидетелей, анализируем видео с камер наблюдения", - сказал глава следственного подразделения Национального полицейского управления Нам Гу Чжун.

Силы правопорядка опросили 44 очевидца, получили кадры с 52 видеокамер в 42 различных точках места происшествия и вокруг него. "Также проверяются кадры в социальных сетях", - добавил Нам Гу Чжун. Как пишет Yonhap, он добавил, что пока действий, из-за которых можно было бы возбудить уголовное дело, не обнаружено.

О причинах давки

Полиция ведет проверку различных версий случившегося. "До настоящего момента докладов о наркотиках не было", - сказал Нам Гу Чжун. Ранее высказывались предположения со ссылкой на очевидцев, что давка могла быть спровоцирована употреблением или раздачей наркотиков в одном из заведений.

В онлайн-пространстве свидетели рассказывают, что давка произошла после криков "толкай" со стороны группы отдыхавших, после этого люди стали падать "как фишки домино". "Показания свидетелей отличаются, мы продолжим устанавливать картину случившегося", - прокомментировал эти данные Нам Гу Чжун. Примерно таким же был его ответ на версию о появлении известного блогера, посмотреть на которого устремилась толпа.

В то же время он отметил, что правоохранительные органы будут активно реагировать на распространение личных данных жертв и с клеветой в их адрес. Уже началась проверка в отношении шести интернет-публикаций. Ранее премьер-министр страны Хан Док Су призвал сограждан воздержаться от ненавистнических высказываний о давке и ее жертвах, от распространения кадров с места случившегося и непроверенной информации в социальных сетях.

О трагедии

В давке во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон погибли по меньшей мере 154 человека, в том числе 26 иностранцев из 14 стран. Погибли четыре гражданки России. В стране объявлен национальный траур. Давка случилась в одном из узких переулков на возвышенности. Его ширина не превышает 4 м. Это крупнейшая трагедия в Республике Корея с 2014 года, когда затонул паром "Севоль". Тогда погибли 304 человека, в основном школьники. События в Итхэвоне названы крупнейшим по числу жертв инцидентом с давкой в истории Южной Кореи.