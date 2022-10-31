31 октября, 14:26

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В регионе, по данным синоптиков, облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено 31 октября - 1 ноября в Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: <...> 31 октября - 1 ноября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

В Свердловской области, по данным синоптиков, облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер - до 5-10 м/с. 

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