В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В регионе, по данным синоптиков, облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено 31 октября - 1 ноября в Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: <...> 31 октября - 1 ноября в отдельных районах Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

В Свердловской области, по данным синоптиков, облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер - до 5-10 м/с.