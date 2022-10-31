В Туапсинском районе выявили многочисленные нарушения земельного законодательства

Среди основных нарушений проблемы хаотичной застройки, вырубки лесов и наличия дефицита социальной инфраструктуры

КРАСНОДАР, 31 октября. /ТАСС/. При проведении проверок, которые инициировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с июля 2022 года, в Туапсинском районе выявили многочисленные нарушения земельного законодательства, сообщается в понедельник на официальном сайте администрации региона.

"По результатам проверки в Туапсинском районе выявлены многочисленные нарушения градостроительного и земельного законодательства. Основные из них - это хаотичная застройка, вырубка лесов, дефицит социальной инфраструктуры. Туапсе и его поселения, в первую очередь, курортная территория. Она должна быть комфортной для жизни и отдыха со сбалансированной застройкой. Сейчас важно устранить нарушения и закрепить соблюдение всех норм в новом Генплане, чтобы не допускать их в будущем", - приводится на сайте заявление Кондратьева.

В частности, при проведении проверочных мероприятий в муниципалитете выявили нарушения при включении в границы населенных пунктов почти 4 тыс. участков, при выдаче разрешений на строительство гостиниц и многоквартирных домов в части не обеспечения их достаточным количеством парковочных мест, благоустройством и озеленением, а также при размещении на пляжных территориях незаконных торговых объектов и нарушения в самой организации пляжных территорий. В части решения проблем по пляжным территориям Кондратьев поручил расторгнуть договоры аренды пляжей с недобросовестными предпринимателями.

Проверки в Туапсинском районе по поручению губернатора региона продлят еще как минимум две недели. Как сообщил вице-губернатор Евгений Наумов, план мероприятий по устранению замечаний подготовлен и утвержден межведомственной комиссией. Завершить разработку генеральных планов поселений Туапсинского района планируется к лету 2023 года.