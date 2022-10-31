К проекту "Другое дело" присоединились 2 млн россиян из всех регионов

Основная категория участников - граждане от 14 до 35 лет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. К проекту "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" присоединились 2 млн россиян. Это жители всех регионов России, включая новые территории, сообщили в пресс-службе платформы.

"В мини-приложении "Другого дела" в "ВКонтакте" зарегистрировано уже 2 млн участников. И проект показывает успешную динамику. Буквально месяц назад "Другое Дело" отмечало преодоление порога в 1,5 млн пользователей. И за это время к проекту присоединилось еще 500 тыс. человек. Это жители более 1 300 городов и населенных пунктов России. Среди них немало молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области", - говорится в сообщении.

Основная категория участников - граждане от 14 до 35 лет. В рамках проекта участники выполняют задания, которые разделены на категории: обучение, здоровье и спорт, волонтерство и добрые дела, экология, животные, культура и искусство.

"С помощью этих заданий участники могут вступить в благотворительные организации, присоединиться к полезным мероприятиям, стать донорами, узнать о полезных обучающих курсах, принести пользу своему здоровью или же стать настоящими экологами. Чем задание сложнее, затратнее по времени и силам, тем больше баллов ребята получают за свою активность", - пояснили в пресс-службе.

Заработанные баллы обмениваются на бонусы и призы, например профессиональные стажировки, путешествия по России, книги и обучающие курсы, встречи с известными людьми, возможность участвовать в больших спортивных и культурных мероприятиях, сувениры от партнеров. Проект "Другое дело" действует в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование". Проект был запущен в июне 2021 года.