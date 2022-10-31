Школе в Тамбовской области присвоили имя погибшего при спецоперации

Илью Уланова посмертно наградили орденом Мужества

ТАСС, 31 октября. Сосновской средней школе №2 в Тамбовской области присвоили имя ее выпускника Ильи Уланова, который в марте погиб в Харьковской области при исполнении специальной военной операции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Кавалер ордена Мужества Илья Уланов является выпускником Сосновской средней школы №2. Учебное заведение теперь носит его имя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Уланов служил по контракту в мотострелковой дивизии. После начала специальной военной операции его направили в зону боевых действий, он погиб в марте 2022 года в Балаклее Харьковской области. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента России Владимира Путина Илью Уланова наградили орденом Мужества посмертно", - отметили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.