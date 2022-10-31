Белград вошел в топ-3 городов мира по загрязненности воздуха

В 2021 году президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти решат проблему загрязнения воздуха в стране в течение семи лет

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Загрязненность воздуха в Белграде в понедельник поднялась до красного уровня опасности. Согласно информации портала AirVisual, столица Сербии заняла третье место в мире по этому показателю, уступив лишь городам Нью-Дели (Индия) и Лахор (Пакистан).

Показатель наличия мелкодисперсных частиц PM 2,5 в воздухе над Белградом превышает норму в несколько раз, достигая значения индекса качества воздуха (AQI, ИКВ) в 172 единицы. Показатель в 150 единиц уже считается плохим для дыхания, особенно для людей, страдающих заболеваниями легких и дыхательных путей. Ухудшение качества воздуха объясняется безветренной погодой и высокой влажностью, которая способствует накапливанию вредных веществ в воздухе.

В 2021 году президент Сербии Александар Вучич заявил, что власти решат проблему загрязнения воздуха в стране в течение семи лет, а до 2030 года республика выделит €5 млрд на решение экологических проблем.