Тульские специалисты до 1 декабря сдадут в эксплуатацию новую котельную в Мариуполе

Регион поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя

ТУЛА, 31 октября. Специалисты из Тульской области завершили подготовку к отопительному сезону ключевых объектов в подшефном Левобережном районе Мариуполя Донецкой Народной Республики. До 1 декабря будет сдана в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная, которую возводят на средства Фонда развития территорий, сообщила пресс-служба облправительства.

Власти Тульской области и ДНР в июне 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, регион поможет в восстановлении Левобережного района Мариуполя, решении социально значимых вопросов.

"На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин спросил о ситуации по подготовке к зиме на закрепленной за регионом территории города Мариуполя. Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что работы на ключевых объектах закончены и на них запущено отопление. Работы по оснащению котельной находятся в завершающей стадии, она будет сдана до 1 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба сообщала, что за счет средств Фонда развития территорий в Мариуполе построят блочно-модульную котельную. В конце августа специалисты из Тульской области приступили к капремонту системы теплоснабжения. К середине октября они заменили магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения, запорную арматуру, провели опрессовку 2,5 км сетей теплоснабжения. Эти меры позволят снизить аварийность в осенне-зимний период.