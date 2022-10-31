Голикова сообщила о трудоустройстве 70% участников прошлогоднего чемпионата "Абилимпикс"

При этом максимальные показатели еще не достигнуты, заявила вице-премьер

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 70% участников прошлогоднего национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" нашли работу, при этом максимальные показатели еще не достигнуты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии награждения победителей чемпионата этого года.

"Самым важным показателем является последующее трудоустройство. Показатель хороший: 70% трудоустроенных [среди участников "Абилимпикс-2021"], но мы еще не достигли максимума, и это наша с вами задача", - приводят ее слова на сайте правительства в понедельник.

По словам вице-премьера, несмотря на связанный с пандемией COVID-19 перерыв, движение "Абилимпикс" развивается во всех регионах России. В этом году в чемпионате приняли участие 1,1 тыс. человек из 78 регионов страны, соревнования проходили по 40 компетенциям.

"И важно, что сейчас эти компетенции выбираются так, чтобы они были востребованы будущими работодателями. Среди новых компетенций - звукорежиссура, сити-фермерство, быстрое прототипирование", - сказала она, подчеркнув, что "Абилимпикс" стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования.

Чемпионат проходил в Москве с 28 по 31 октября. Торжественная церемония закрытия состоялась в Гостином дворе. Первое место в командном зачете заняла Москва, второе и третье - Татарстан и Московская область соответственно.