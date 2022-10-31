Международный аэропорт имени Николы Теслы в Белграде возобновил работу

Его работа была приостановлена по техническим причинам

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Николы Теслы в Белграде в понедельник возобновил работу после перерыва, обусловленного техническими причинами. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Авиасообщение в аэропорту имени Николы Теслы нормализовано, все вылеты и прилеты [самолетов] выполняются без помех, - говорится в сообщении, размещенном в Twitter. - Мы благодарим пассажиров за понимание и терпение".

Как передавала пресс-служба аэропорта, его работа была приостановлена по техническим причинам в понедельник с 16:45 (18:45 мск).

Газета Kurir сообщала о получении на электронную почту письма с предупреждением о минировании зданий и объектов Белграда. В послании назывались посольство Белоруссии, аэропорт, крупные торговые центры, студенческое общежитие и ректорат Белградского университета, поликлиники и букмекерские конторы. Письмо содержало оскорбления в адрес редакции газеты и властей Сербии.

Ранее сообщения о минировании неоднократно поступали в различные учреждения Сербии, все они были ложными. Письма с угрозами сопровождались требованиями ввести санкции против Москвы и прекратить авиасообщение с РФ.

В аэропорт Белграда неоднократно поступали ложные сообщения о бомбах на борту самолетов авиакомпании Air Serbia, следовавших по маршрутам Белград - Москва и Белград - Санкт-Петербург. Лайнеры возвращались в место вылета для проверки. Как заявили в МВД Сербии, письма с угрозами приходили из Польши, Гамбии, Ирана, Нигерии, Словении и России. В МВД страны сообщили, что в Интерпол были отправлены запросы для установления личности злоумышленников, отправлявших письма с иностранных серверов.