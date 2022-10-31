В Дагестане отменили оправдательный приговор бывшему врио мэра Махачкалы

Дело направили на новое судебное рассмотрение

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана отменила оправдательный приговор бывшему врио мэра Махачкалы и экс-руководителю территориального ФОМС Магомеду Сулейманову по обвинению в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Как ранее сообщал ТАСС, Магомеда Сулейманова, возглавлявшего территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Дагестану, задержали 17 августа 2018 года. Ему вменяли создание преступного сообщества, которое на основании поддельных документов похитило более 210 млн рублей из средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Позже в отношении Сулейманова возбудили еще одно уголовное дело - о превышении должностных полномочий на должности врио мэра Махачкалы.

"В ходе апелляционного рассмотрения Верховный суд Дагестана, изучив и проанализировав материалы дела, указав, что судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, выразившиеся в ненадлежащей оценке доказательств по делу, отменил приговор районного суда и передал дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд иным составом суда", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела Магомед Сулейманов, будучи исполняющим обязанности главы администрации Махачкалы, с апреля по июнь 2016 года, незаконно переоформил в собственность ОАО "Даггаз" земельный участок площадью 38 тыс. кв. м., расположенный в городе, в районе УЗК Махачкала-1 (Северная промзона) кадастровой стоимостью более 96 млн рублей, находящийся в республиканской собственности и не являющийся муниципальной собственностью, что, соответственно, исключало право оформлять его на юридическое лицо.

"Также Сулейманов обвинялся в том, что, в период с июля 2015 года по август 2016 года он, являясь директором ТФОМС региона через неустановленное следствием лицо принуждал руководителей частных медучреждений под угрозой возможного отказа включения в территориальную программу обязательного медицинского страхования или уменьшения объема финансирования предоставления медицинской помощи за счет средств ТФОМС Дагестана к открытию расчетных счетов для осуществления финансовой хозяйственной деятельности в ООО коммерческий банк "МВС Банк", что влекло за собой увеличение прибыли его учредителей, являющимися аффилированными с Сулеймановым", - добавили в пресс-службе.